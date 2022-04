Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου στη διάρκεια συγκρούσεων με ισραηλινούς στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Παλαιστίνιος, ηλικίας περίπου 20 ετών, πυροβολήθηκε στον θώρακα κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην κοινότητα Αζούν, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας σε σύντομο μήνυμα προς τον Τύπο.

Είχε προηγηθεί η επίθεση δύο ενόπλων στην είσοδο του εβραϊκού οικισμού Αριέλ, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Οχθης, οι οποίοι σκότωσαν ισραηλινό φρουρό και εν συνεχεία διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Στρατιώτες και άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ανάρτησή του στο Twitter. Οδοφράγματα έχουν στηθεί στη γύρω περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί.

