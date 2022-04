Ο πρωθυπουργός των βρετανικών Παρθένων Νήσων, ο Άντριου Φόι συνελήφθη στη Φλόριντα.

Ο 51χρονος Άντριου Φόι είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της υπεράκτιας περιοχής του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είναι καθήκον μου ως κυβερνήτη να σας πληροφορήσω ότι το πρωί ο πρωθυπουργός Άντριου Φόι συνελήφθη στο Μαϊάμι εξαιτίας διώξεων που συνδέονται με την εισαγωγή ναρκωτικών (στις ΗΠΑ) και ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε ο Τζον Ράνκιν, ο κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Χαρακτήρισε «σοκαριστική» την εξέλιξη.

Η διευθύντρια της αρχής λιμένων των Παρθένων Νήσων, η Ολεανβίν Μέιναρντ και ο γιος της Καντίμ Μέιναρντ συνελήφθησαν επίσης, για τους ίδιους λόγους, ανέφερε σε ανακοίνωση αντίγραφο της οποίας συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο η επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration, DEA), η Αν Μίλγκραμ.

«Οποιοσδήποτε ενέχεται στην εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ θα λογοδοτεί, όποια κι αν είναι η θέση του», τόνισε η κυρία Μίλγκραμ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε αεροδρόμιο στο βόρειο Μαϊάμι, όπου είχαν δώσει ραντεβού με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών –στην πραγματικότητα επρόκειτο για μυστικούς πράκτορες της DEA–, προκειμένου να τους δοθούν 700.000 δολάρια σε ρευστό σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους ώστε να περάσει ποσότητα κοκαΐνης από την Κολομβία μέσω Παρθένων Νήσων προς το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλέστηκαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι, αρχιπέλαγος 35.000 κατοίκων, ανατολικά του Πουέρτο Ρίκο, είναι κυρίως γνωστές ως φορολογικός παράδεισος. Το αρχιπέλαγος της Καραϊβικής έχει αυτόνομη κυβέρνηση, όμως ο κυβερνήτης της ονομάζεται από τη βασίλισσα Ελισάβετ κατόπιν σύστασης της κυβέρνησής της.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε ότι η υπόθεση της προκαλεί «φρίκη». Σύμφωνα με την DEA, η έρευνα σε βάρος των τριών προσώπων που συνελήφθησαν άρχισε τον Οκτώβριο.

