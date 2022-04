Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε σήμερα στη Μέκκα, προκειμένου να προσευχηθεί στο ιερότερο τέμενος για τους μουσουλμάνους.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν τον Τούρκο πρόεδρο να καταφθάνει στο Μασγίντ αλ-Χαράμ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και κατόπιν να προσεύχεται με τη συνοδεία του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και επισκέφθηκε τη Μέκκα για να προσευχηθεί.

Now: His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey arrives with his delegation to perform Umrah and will enter the Ka’bah pic.twitter.com/q5x30zg6BG

