Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν σήμερα, Τετάρτη, το τεράστιο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης, καθώς και μερικοί άμαχοι, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης, Πέτρο Αντριουτσένκο, επεσήμανε ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο εργοστάσιο δεν έχουν σταματήσει, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει λόγος οι ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν σε αυτό αφού κήρυξαν τη νίκη τους στη Μαριούπολη.

«Οι αεροπορικές επιδρομές στο Azovstal δεν σταματούν. Καμία εκεχειρία, αλλά απόπειρες εισβολής ξανά και ξανά. Παρά τις ανακοινώσεις (του Πούτιν)», έγραψε στο Telegram ο Αντριουτσένκο.

«Την ίδια ώρα οι οδομαχίες συνεχίζονται στην περιοχή μεταξύ των κτιρίων διοίκησης του Azovstal και του δρόμου», πρόσθεσε.

Τοπικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μεγάλο μέρος της Μαριούπολης έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και την πολιορκία της πόλης και ότι περίπου 100.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί.

Εκατοντάδες μαχητές και άμαχοι πιστεύεται ότι έχουν βρει καταφύγιο στο τεράστιο εργοστάσιο χάλυβα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την κατάσταση στη Μαριούπολη, ένα στρατηγικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, ως «ανθρωπιστική καταστροφή».

Ο Αντριουτσένκο δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη σήμερα. Πολλές προηγούμενες απόπειρες για την κήρυξη εκεχειρίας, με στόχο τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, έχουν αποτύχει.

Την ίδια στιγμή, ο διοικητής των πεζοναυτών, Serhiy Volyna, υποστηρίζει ότι περίπου 600 στρατιώτες είναι τραυματισμένοι σοβαρά, δεν υπάρχουν φάρμακα και ζουν κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

Ακόμα, κάνει έκκληση για τους εκατοντάδες πολίτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, αλλά και άτομα με αναπηρία, που βρίσκονται σε υπόγεια για να προστατευτούν, ενώ τους τελειώνουν τα τρόφιμα και το νερό.

