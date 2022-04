«Μιλάτε στον τραπεζίτη σας όταν μιλάτε για τη Ρωσία, αυτό είναι το πρόβλημα, κυρία Λεπέν», είπε επικριτικά ο Εμανουέλ Μακρόν στην αντίπαλό του και επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, στο τελευταίο προεκλογικό ντιμπέιτ πριν από τον β’ γύρο των εκλογών αυτής της Κυριακής για την προεδρία.

Αυτή κουνούσε με αποδοκιμασία και άρνηση το κεφάλι. «Είμαι μια εντελώς ελεύθερη γυναίκα», αντέτεινε…

Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία για την κατάκτηση του Ελιζέ -που εκτυλίχθηκε και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία- ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι η ίδια δεν ήθελε να μιλά για τις στενές σχέσεις της με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Ούτε φυσικά για το δάνειο που πήρε το κόμμα της το 2014 από μια «ομιχλώδη» ρωσική τράπεζα, η οποία έχει πια διαλυθεί και πολλοί την κατατάσσουν ως ένα από τα «πλυντήρια» της πολιτικής επιρροής του Κρεμλίνου στην Ευρώπη.

Η Λεπέν έμεινε σιωπηλή ακόμη κι όταν στα μέσα Απριλίου, λίγο μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, μια διαδηλώτρια τη διέκοψε σε συνέντευξη Τύπου, υψώνοντας ένα πλακάτ σε σχήμα καρδιάς με τη φωτογραφία της Λεπέν με τον Πούτιν από το 2017.

Ήταν από την τότε πρώτη επίσημη συνάντηση των δυο στο Κρεμλίνο, παραμονές των προηγούμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και της πρώτης «μονομαχίας» της Λεπέν με τον τότε νεόκοπο στην πολιτική Μακρόν.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στα τέλη Φεβρουαρίου, το επιτελείο της ακροδεξιάς προεδρικής υποψηφίου έσπευσε να αποσύρει άρον-άρον προεκλογικά φυλλάδια με αυτή ακριβώς τη φωτογραφία.

Ακόμη και όταν την είδε ξανά μπροστά της στη συνέντευξη Τύπου του Απριλίου, η Λεπέν έκανε σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, ενόσω το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε τη διαδηλώτρια κακήν κακώς από τον χώρο.

an environmental activist was forcibly evacuated from #MarineLePen press conference. She waived the heart with a photo of mrs. Le Pen and putin and was lowered to the ground, grabbed by the arms and dragged out of the Hall (Ridiculous❗️putin’s style❗️) pic.twitter.com/h1ocJfB4jO

— Яна Крамар (@yana_kramar) April 14, 2022