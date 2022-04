Από το Brexit έως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, οι ηλικιωμένοι ήταν αυτοί που ψήφισαν μαζικά υπέρ.

Μια αντίστοιχη τάση, με ιδεολογικά όμως αντίστροφη ροπή, καταγράφεται στη Γαλλία, καθώς η χώρα -και μαζί με αυτή ολόκληρη η ΕΕ- βρίσκεται αντιμέτωπη ενώπιον ενός déjà vu υπαρξιακού διλήμματος «Μακρόν ή Λεπέν» στην κάλπη αυτής της Κυριακής.

Παραδοσιακά σχεδόν, οι Γάλλοι ψηφοφόροι άνω των 60 ετών τείνουν να ψηφίζουν σταθερότητα και να επανεκλεγούν τον εκάστοτε εν ενεργεία πρόεδρο, εφόσον αυτός διεκδικεί μια δεύτερη θητεία.

Κι αυτό ακρβώς συνέβη ήδη στον πρώτο γύρο των φετινών προεδρικών εκλογών, όπου ο κεντρώος-νεοφιλελεύθερος Εμανουέλ Μακρόν ήταν μακράν ο πιο δημοφιλής σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Στους δε άνω των 65 ετών -όσους δεν αγγίζει δηλαδή η εξαγγελία του για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης- είχε διπλάσιο ποσοστό από το αντίστοιχο της Λεπέν.

Αν και αρκετά από τα μέτρα που πήρε στην αρχή της θητείας του δεν πήγαν καλά για τους ήδη συνταξιούχους, φαίνεται ότι ο μετέπειτα χειρισμός μιας σειράς κρίσεων από τον νυν ένοικο του Ελιζέ -από τα Κίτρινα Γιλέκα μέχρι τον κοροναϊό και τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία– αρκούσε για να τους πείσει να τον στηρίξουν μαζικά ξανά.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στράφηκε αλλού.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν είχε τις καλύτερες εκλογικές επιδόσεις στις ηλικιακές ομάδες 35-49 και 50-59 ετών.

Ο προεδρικός υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν επικράτησε κατά κράτος στους νέους ψηφοφόρους, ηλικίας 18-24 και 25-34 ετών.

Ειδικά σε αυτές τις τελευταίες δύο κατηγορίες, ο Μακρόν είχε έναντι των δύο βασικών αντιπάλων του στον πρώτο γύρο τις χειρότερες επιδόσεις, με την αρχηγό της γαλλικής ακροδεξιάς να κατακτά τη δεύτερη θέση.

Ως εκ τούτου, το ξαναμοίρασμα της «τράπουλας» του εκλογικού σώματος στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών αυτής της Κυριακής και το ποσοστό της αποχής θα είναι αυτά που θα αναδείξουν τον νικητή.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν και πόσους ψηφοφόρους άλλων υποψηφίων στον α’ γύρο κατάφεραν να πείσουν στο μεσοδιάστημα οι δύο «μονομάχοι».

The youngest president of the 5th Republic is elected by its oldest voters.

Macron is a distant third among 18 to 34-year-olds, but sweeps the 70+ category. (via @mathieugallard) pic.twitter.com/YKCmlvPxJu

— Stanley Pignal (@spignal) April 11, 2022