Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν, δήλωσε τοπικός διοικητής των Ταλιμπάν.

«Έκρηξη σημειώθηκε στη 2η περιφέρεια μέσα σε σιιτικό τέμενος, πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμαντ Ασίφ Γουαζέρι, εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Another terrorist bomb attack in Shia mosque in Mazar-e-Sharif

Such heinous crimes are only done by the descendants of Ibn Muljams, Yazids and the like

May Allah resurrect the martyrs with their Imam who was struck with a poisoned sword on the same day. #Afghanistan #Terror pic.twitter.com/HuADiFhKxy

— Imam Reza Shrine (@ImamRezaEN) April 21, 2022