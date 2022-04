Πριν δύο μέρες σημειώθηκαν δύο εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών σε σχολείο αρρένων στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ωστόσο σύμφωνα με ανάρτηση της πρώην υπουργού Ορυχείων και Πετρελαίου του Αφγανιστάν, όλοι οι μαθητές του σχολείου είναι νεκροί.

Η Ναργκίς Νεχάν, δημοσίευσε μια σοκαριστική εικόνα από τα θρανία που στολίζονται με λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Χάσαμε όλους τους μαθητές στη χθεσινή επίθεση και μείναμε με άδεια τάξη. Παρακαλώ μην μιλάτε άλλο για την υπερηφάνεια του Αφγανιστάν. Είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, συντετριμμένοι και κατεστραμμένοι. Οι Αφγανοί χρειάζονται ένα διάλειμμα. Οι Αφγανοί χρειάζονται ειρήνη. Οι Αφγανοί χρειάζονται μια φυσιολογική, ισότιμη και ελπιδοφόρα ζωή».

We lost all the students in yesterday’s attack and left with empty class. Please don’t write about Afghan’s pride & resilience anymore. We are tired, exhausted, shattered & devastated. Afghans need a break. Afghans need peace. Afghans need a normal, equal & poor but hopeful life. pic.twitter.com/riZVuKeFFc

— Nargis Nehan (@NehanNargis) April 20, 2022