Οι αρχές της Τυνησίας ενέτειναν σήμερα τις προσπάθειες να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή μετά το ναυάγιο εμπορικού δεξαμενόπλοιου που μετέφερε χίλιους τόνους καυσίμων ανοικτά των ακτών της Γκαμπές, χθες, Παρασκευή, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Το τυνησιακό ναυτικό διέσωσε και τα επτά μέλη του πληρώματος από το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Ισημερινής Γουινέας και κατευθυνόταν στη Μάλτα, και είχε εκπέμψει μήνυμα κινδύνου επτά μίλια ανοικτά της νότιας πόλης Γκαμπές, πρόσθεσαν οι πηγές.

