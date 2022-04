Ενω ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται, το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva, υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνεται επίσημα από κάποια ανεξάρτητη πηγή.

H εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προφανώς δραματικές επιπτώσεις αλλά δεν λείπουν και τα ευτράπελα. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, Ουκρανοί τρολάρουν τους Ρώσους με μουσική μάλιστα από τον «Τιτανικό» για το χτύπημα στη ναυαρχίδα του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα.

Δείτε τα βίντεο

The Russian internet squadrons are paying their respect to the Moskva.

Ukrainian forces have hit with a Neptune antiship missile the flag ship of Russia’s Black Sea Fleet, the 500 crew Moskva and used IR camera to tape it and created a song about it. It may have sunk…..

Oh this is THE same ship the Marines on Snake Island said «Rus Warship f*» pic.twitter.com/J9XsEXkVUc

— Cali Dreaming NaphiSoc  (@NaphiSoc) April 14, 2022