Το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva, υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνεται επίσημα από κάποια ανεξάρτητη πηγή.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη του Κιέβου, με αποτέλεσμα να επικρατεί θρίλερ αναφορικά με το χτύπημα, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου εφόσον προήλθε από την ουκρανική πλευρά.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser «Moskva» was attacked by «Neptune» anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

Ο καθηγητής Michael Petersen, διευθυντής του Russia Maritime Studies Institute στο US Naval War College, μίλησε στην εκπομπή Today του Radio 4 σχετικά με την είδηση ότι το ρωσικό πλοίο Moskva υπέστη σοβαρές ζημιές.

Λέει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, αλλά «πραγματικά φαίνεται όλο και περισσότερο ότι οι Ουκρανοί κατάφεραν να πετύχουν μια όχι ασήμαντη νίκη στη θάλασσα».

«Νομίζω ότι είναι ένα χτύπημα που έχει και συμβολική και στρατιωτική αξία» εξηγεί.

«Πρόκειται για τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, η οποία αποτελεί σύμβολο της ρωσικής ναυτικής ισχύος στη Μαύρη Θάλασσα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ουκρανοί υπέστησαν σοβαρά πλήγματα στο ναυτικό από τους Ρώσους κατά την αρχική εισβολή και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, οπότε αυτό το χτύπημα έχει συμβολικά αξία. «Διότι μετά από όλα αυτά, είναι ακόμη σε θέση (σ.σ. οι Ουκρανοί) να χτυπήσουν τη ρωσική στρατιωτική ισχύ με τρόπους που θα πληγώσουν πραγματικά τη Μόσχα».

Ο καθηγητής προσθέτει ότι μπορεί να έχει «σημαντική στρατιωτική αξία επίσης», καθώς το «ρωσικό ναυτικό μπορεί να μην έχει πλέον την ίδια ασφάλεια να επιχειρεί κοντά στην ακτή, όπως έκανε μέχρι τώρα».

«Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να παρέχει άμεση υποστήριξη στα στρατεύματα στην ξηρά και μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά του να παρέχει αεράμυνα σε παράκτιες περιοχές… Νομίζω ότι αυτό θα κάνει το ρωσικό ναυτικό να το σκεφτεί δύο φορές».

