Σάλο έχει προκαλέσει ο ναζιστικός χαιρετισμός ενός 15χρονου Ρώσου οδηγού που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Karting FIA Junior, φορώντας μάλιστα το εθνόσημο της Ιταλίας.

Ο νεαρός αθλητής έλαβε μέρος στους αγώνες και πήρε τη νίκη στην Πορτογαλία, αλλά «αμαύρωσε» την επιτυχία του με την κίνησή του.

Ο ίδιος έσπευσε πάντως αργότερα να απολογηθεί για το γεγονός, υποστηρίζοντας:

«Στεκόμενος στο βάθρο, έκανα μια χειρονομία που πολλοί αντιλήφθηκαν ως ναζιστικό χαιρετισμό» είπε ο Σεβεριούχιν. «Δεν είναι αλήθεια – ποτέ δεν υποστήριξα τον ναζισμό και τον θεωρώ ένα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Σεβεριούχιν πρόσθεσε ότι λυπάται για τη σύγχυση – και είναι έτοιμος να δεχτεί κάθε τιμωρία που θα μπορούσε να του επιβληθεί. «Ξέρω ότι είμαι ανόητος» είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Είμαι έτοιμος να τιμωρηθώ. Αλλά παρακαλώ πιστέψτε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση στις ενέργειές μου. Δεν υποστηρίζω τον ναζισμό ή τον φασισμό».

Η FIA έχει αρχίσει να εξετάζει το θέμα και αναμένεται τιμωρία του Ρώσου οδηγού.

FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.

