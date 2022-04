Πέρυσι, πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία ήταν η η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη και η τέταρτη στον κόσμο στον δείκτη υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων της Chainalysis.

Τώρα ο πόλεμος δείχνει να λειτουργεί ως καταλύτης στις φιλοδοξίες της κυβέρνησης του Κιέβου να οικοδομήσει μια καινοτόμα, φιλική στο blockchain οικονομία σε μια ρημαγμένη χώρα, όπου κάθε είδους βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.

Από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της ρωσικής εισβολής, το -ιδρυθέν μόλις προ διετίας- ουκρανικό υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού υπό τον 31χρονο Μιχάιλο Φέντοροφ ρίχτηκε στην… ψηφιακή μάχη.

Η ομάδα του κατέκλυσε το Twitter με εκκλήσεις για δωρεές σε κρυπτονομίσματα, που θα βοηθήσουν στην χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού και προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους.

Δημιουργήθηκαν κρατικά ψηφιακά «πορτοφόλια», μετέπειτα και ειδικές ιστοσελίδες.

Στην AidForUraine, καθείς μπορεί να κάνει δωρεά σε 14 κρυπτονομίσματα -από τα Bitcoin, Ethereum και Tether, έως τα Dogecoin, Monero και Solana- αλλά και σε κανονικό χρήμα (ευρώ, στερλίνες, δολάρια ΗΠΑ, Καναδά ή Αυστραλίας), με αποδέκτη την Εθνική Τράπεζα Ουκρανίας.

Τώρα, για τον ίδιο σκοπό η ουκρανική κυβέρνηση γίνεται η πρώτη ανεπτυγμένη χώρα που εκδίδει τη δική της συλλογή από NFT: μη αναπαραγώμενα συλλεκτικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τα εν λόγω αφορούν σε κάθε μέρα του αιματηρού πολέμου που μαίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου.

Καθένα NFT αντιστοιχεί σε μια είδηση της επίγειας κόλασης στα ουκρανικά εδάφη.

Όχι τυχαία, η συλλογή φέρει τον τίτλο Meta History: Museum of War.

Σύμφωνα με τον Μιχάιλο Φέντοροφ, μόνο στο πρώτο 24ωρο από τη διάθεσή τους πωλήθηκαν 1051 NFT, συγκεντρώνοντας για το Κίεβο περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια.

