Νέα έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως δήλωσε αυτήκοος μάρτυρας στο Reyters.

Νωρίτερα σήμερα, στην πόλη αυτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων παραδόθηκε στις φλόγες και σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο επρόκειτο για επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο τοπικός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι δύο ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα έπληξαν την αποθηκευτική μονάδα νωρίς σήμερα το πρωί, διατυπώνοντας έτσι την πρώτη κατηγορία για ουκρανικό αεροπορικό πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

There is a fire at an oil storage depot in Belgorod. No cause has been given yet. https://t.co/eUghCPGiKm pic.twitter.com/vb94qeMzOT

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022