Νέες αποκαλύψεις για την δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά την σοκαριστική αποκάλυψη της Wall Street Journal, την οποία λίγες ώρες αργότερα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο ρώσος ολιγάρχης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε την είδηση πως ο 55χρονος πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο δημοσιογράφος του Guardian, με ανάρτησή του στο Twiter, έδωσε και νέες πληροφορίες για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. «Roman lost his sight for several hours» and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Δηλητηρίαση με χημικά όπλα βλέπουν οι επιστήμονες

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει η ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας «Bellingcat», πληροφορίες τις οποίες αναδημοσιεύει και ο Guardian, η δηλητηρίαση συνέβη το βράδυ 3ης προς 4η Μαρτίου.

Τα τρίμα μέλη της διαπραγματευτικής επιτροπής της Ουκρανίας εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση με χημικά όπλα.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Όπως αναφέρει το «Bellingcat», με βάση τις εξ αποστάσεως και τις επιτόπιες εξετάσεις, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συμπτώματα είναι πιθανότατα αποτέλεσμα διεθνούς δηλητηρίασης με απροσδιόριστο χημικό όπλο.

Based on remote and on-site examinations, the experts concluded that the symptoms are most likely the result of international poisoning with an undefined chemical weapon. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η δόση και ο τύπος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μάλλον ανεπαρκείς για να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή βλάβες, και πιθανότατα είχαν ως στόχο να τρομάξουν τα θύματα, αντί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες.

Τα θύματα δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ποιος θα μπορούσε να έχει συμφέρον από μια επίθεση.

The experts said the dosage and type of toxin used was likely insufficient to cause life-threatening damage, and most likely was intended to scare the victims as opposed to cause permanent damage. The victims said they were not aware of who might have had an interest in an attack — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Πού αποδίδουν τη δηλητηρίαση οι Ουκρανοί

Σύμφωνα με το αμερικανό ΜΜΕ, η ουκρανική πλευρά απέδωσε την δηλητηρίαση στους σκληροπυρηνικούς στη Μόσχα, για να σαμποτάρουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόσωπο κοντά στον Αμπράμοβιτς είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος είχε βάλει στο στόχαστρο την ομάδα.

Ο Αμπράμοβιτς και οι ουκρανοί διαπραγματευτές, στους οποίους περιλαμβάνεται ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση πλέον και η ζωή τους δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε. Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε πληροφορίες για ύποπτη δηλητηρίαση.

Δυτικοί ειδικοί που εξέτασαν το περιστατικό είπαν ότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.