Ένας εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από συνάντηση που είχε με Ουκρανούς διαπραγματευτές για να συζητήσουν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ποιος άλλος ήταν στόχος ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Όσοι είναι κοντά στον Αμπράμοβιτς λένε ότι ο ρώσος ολιγάρχης έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις και εργάζεται μόνο για λογαριασμό του και όχι σε βάρος κάποιας πλευράς.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι τρία άτομα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Κίεβο είχαν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα του δέρματος στα πρόσωπα και τα χέρια τους.

Εκτιμάται ότι ο Αμπράμοβιτς είναι καλά στην υγεία του, καθώς το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες. Ο ίδιος θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm.

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022