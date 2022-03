Ένα βίντεο Ουκρανού στο TikTok, που έπεσε στα χέρια των Ρώσων, πρόδωσε τις κινήσεις των συμπατριωτών του και οδήγησε στο βομβαρδισμό του εμπορικού κέντρου στο Κίεβο το βράδυ της Κυριακής.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνονται τα φορτηγά των Ουκρανών που μετέφεραν τα πυρομαχικά να μπαίνουν στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο.

Ο ίδιος είπε: «Δεν το έκανα επίτηδες, είδα τα τανκ και τα όπλα που έμπαιναν στο εμπορικό κέντρο, εντυπωσιάστηκα και το ανέβασα, τυχαίνει να μένω απέναντι».

Ο χρήστης του TikTok δεν κατάλαβε ότι είχε αποκαλύψει ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά μυστικά του Κιέβου και για κακή του τύχη, αυτό το βίντεο περιήλθε στη κατοχή των Ρώσων που σχεδίαζαν εδώ και μέρες το χτύπημα στο εμπορικό κέντρο Retroville.

Μάλιστα, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δημοσίευσαν το βίντεο που ομολογεί ο Ουκρανός.

Also pictures from the same mall shows #Ukraine military vehicles parked inside #Kiev #Retroville Mall#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/MK6MKeihxf

— Luka Duvnjak (@Luka_Duvnjak) March 21, 2022