Αυτή την εβδομάδα θα συμπληρωθεί ένας μήνας από το ξημέρωμα της Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου, όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλλαν στην Ουκρανία. Διεθνείς αναλυτές έχουν προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να μπουν στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν για να εξηγήσουν τον πόλεμο και να προβλέψουν το τέλος του.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Πούλιτζερ αρθρογράφος των New York Times, Τόμας Φρίντμαν, αναλύει την κατάσταση, εξηγεί ποια σενάρια έχουν «καεί» και περιγράφει ποια είναι τα δυνατά χαρτιά κάθε πλευράς.

My column: It’s Now Putin’s Plan B in Ukraine vs. Biden’s and Zelensky’s Plan Ahttps://t.co/ZSaNkNqYCq

— Thomas L. Friedman (@tomfriedman) March 20, 2022