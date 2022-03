Διαδήλωση πολιτών της Χερσώνας, πόλης της νότιας Ουκρανίας που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις, διαλύθηκε χθες Δευτέρα με πυρά αυτόματων όπλων, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα ενώ ουκρανοί αξιωματούχοι μίλησαν για τουλάχιστον έναν τραυματία (φωτογραφίες Reuters, επάνω και κάτω).

«Πυροβόλησαν εναντίον του κόσμου»

«Στη Χερσώνα, οι δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν εναντίον κόσμου που βγήκε να διαδηλώσει ειρηνικά, χωρίς όπλα. Για την ελευθερία, για την ελευθερία μας», είπε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σήμερα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Russian troops using smoke grenades / tear gas and firing in the air to disperse Ukrainian protesters in #Khersonpic.twitter.com/VwvkDclQoX — marqs (@MarQs__) March 21, 2022

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα υπερθεμάτισε, καταγγέλλοντας μέσω Twitter «τους ρώσους εγκληματίες πολέμου που άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων πολιτών που διαδήλωναν ειρηνικά εναντίον των εισβολέων».

In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022

Βίντεο που μεταδόθηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ δείχνουν διαδηλωτές να κινούνται προς το κέντρο της πλατείας της Ελευθερίας, φωνάζοντας «δόξα στην Ουκρανία!», και ταυτόχρονα ρώσους στρατιώτες να κινούνται προς αυτούς, προτού ανοίξουν πυρ.

Βίντεο από τουλάχιστον δύο οπτικές γωνίες εικονίζουν κατόπιν τη φυγή δεκάδων διαδηλωτών ενώ ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις.

Αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από δύο τοπικά ΜΜΕ.

Τίποτε δεν δείχνει ότι τα πυρά των αυτομάτων όπλων είχαν στόχο τους διαδηλωτές απευθείας.

«Πυροβολώντας στον αέρα»

Αξιωματούχος του περιφερειακού συμβουλίου της Χερσώνας, ο Γιούρι Σομπολέφσκι, ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις διέλυσαν το πλήθος «πυροβολώντας στον αέρα» και κάνοντας χρήση «δακρυγόνων, φωτοβολίδων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης», προκαλώντας πολλά «θύματα».

Σε ένα από τα βίντεο, ηλικιωμένος εικονίζεται να μεταφέρεται αιμορραγώντας στο ένα πόδι.

«Ο συνταξιούχος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, έχασε πολύ αίμα» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Σομπολέφσκι.

«Παρ’ όλ’ αυτά, οι διαδηλωτές δεν διαλύθηκαν! Και αύριο (σ.σ. σήμερα) θα συγκεντρωθούν ξανά!», πρόσθεσε.

Ο ΥΠΕΞ Κουλέμπα κάλεσε μέσω Twitter τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει τη Ρωσία», απομονώνοντάς τη, επιβάλλοντας κυρώσεις και φροντίζοντας να «λογοδοτήσουν οι εγκληματίες πολέμου».

Συχνές διαδηλώσεις

Η Χερσώνα, κοντά στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, είναι η πρώτη μεγάλη πόλη (200.000 και πλέον κάτοικοι) που κυρίευσαν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

‼️#Russian invaders opened fire on the residents of #Kherson, who went to the protest pic.twitter.com/HZsxUeW15W — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

Αφού έπεσε, σε αυτήν σημειώνονται συχνές διαδηλώσεις κατοίκων εναντίον της δύναμης κατοχής. Σε μεγάλη συγκέντρωση τη 13η Μαρτίου οι ρωσικές δυνάμεις επίσης έκαναν χρήση προειδοποιητικών πυρών.

