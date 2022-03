Σε κατάληψη στην έπαυλη του Ρώσου ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην πλατεία Μπελγκρέιβ προχώρησαν ακτιβιστές.

Στην πρόσοψη έβαλαν ένα πανό που αναφέρει «αυτή η ιδιοκτησία έχει απελευθερωθεί» ενώ σε παράθυρο έχουν αναρτήσει την ουκρανική σημαία.

Ένα αστυνομικό βαν και ένα αυτοκίνητο είναι σταθμευμένα απέξω.

Ο Όλεγκ Ντεριπάσκα ήταν κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας, ωστόσο έχασε σημαντικό μέρος της περιουσίας του κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

The mansion of oligarch Deripaska in #London. pic.twitter.com/rb5KsbyZHN

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022