Τα Independent Spirit Awards μπορούν να προστεθούν στη λίστα των «εχθρών» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της τελετής, οι παρουσιαστές των βραβείων, Nick Offerman και Megan Mullally, αναφέρθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε ένα λεπτό για να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε όσους έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, και σε κάθε άλλη άδικη σύγκρουση στον κόσμο» είπε ο Offerman, πριν πάρει τον λόγο η Mullally.

«Νομίζω πως εκφράζουμε τους πάντες εδώ αν ευχηθούμε μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση, και πιο συγκεκριμένα, άντε γ… και γύρνα πίσω στη Ρωσία ρε Πούτιν» ανέφερε η Megan.

«Ναι, αυτή ακριβώς είναι η γρήγορη και ειρηνική επίλυση για την οποία μιλάμε» είπε ο Offerman, «να πάει να γ… ο Πούτιν και να αποχωρήσει. Και για αυτόν το σκοπό, ας ενωθούμε όλοι μαζί και ας τον ξαποστείλουμε με έναν χαιρετισμό των βραβείων Spirit: στον Πούτιν!».

Ο εν λόγω χαιρετισμός δεν ήταν άλλος από μια χειρονομία στον ρώσο πρόεδρο, με τους Offerman και Mullally να ξεκινούν και να ενθαρρύνουν το κοινό να κάνουν και εκείνοι την ίδια κίνηση.

The husband and wife cohosts took a moment to give Vladimir Putin the middle finger during the 2022 Spirit Awards. https://t.co/r9McUbbq1t

— TMZ (@TMZ) March 7, 2022