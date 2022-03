Φωτογραφία της «Διεθνούς Λεγεώνας» που έχει δώσει ο ουκρανικός στρατός δημοσιεύουν τα ΜΜΕ στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι πρώτοι ξένοι πολίτες έχουν γίνει μέλη της «Λεγεώνας», η οποία αποτελείται από εθελοντές.

Με βάση τα ουκρανικά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη στρατιωτική ομάδα μάχεται έξω από το Κίεβο.

Οι εθελοντές, σύμφωνα με το ουκρανικό Πεζικό, προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, το Μεξικό και την Ινδία.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine’s volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.

According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.

📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022