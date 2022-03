Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η είδηση πως μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, κατά τον πρώτο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Γόμελ της Λευκορωσίας, φέρεται να σκοτώθηκε από ομοεθνείς του, μετά από κατηγορίες πως διέπραξε «εσχάτη προδοσία».

Την εν λόγω είδηση μετέδωσε πρώτο το πρακτορείο Interfax. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια είδηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από επίσημες πηγές, έτσι δεν αποκλείεται να αποτελεί μέρος της ρωσικής προπαγάνδας.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ουκρανός βουλευτής, Oleksiy Honcharenko, ανέφερε πως το μέλος της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Denis Kireev πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατά τη σύλληψή του καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για εσχάτη προδοσία.

«Κατά τη σύλληψή του, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας πυροβόλησε και σκότωσε το μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας Denis Kireev. Ήταν ύποπτος για εσχάτη προδοσία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Honcharenko στο κανάλι του στο Telegram.

Μάλιστα, ο Ουκρανός βουλευτής ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με συνομιλητές σε πολιτικούς κύκλους, η Υπηρεσία Ασφαλείας είχε ξεκάθαρα στοιχεία για την προδοσία του Kireev, μεταξύ των οποίων και τηλεφωνικές συνομιλίες. Αξίζει να σημειωθεί πως το Interfax μεταδίδει πως δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη είδηση.

Την εν λόγω είδηση, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά της Ουκρανίας, αναμεταδίδεται και από πολλούς δημοσιογράφους διεθνών ΜΜΕ στο Twitter.

Ukraine’s security service has reportedly shot & killed Denis Kireev, a member of the Ukrainian negotiating team, pictured far back on the right in the photo. He was apparently killed while resisting arrest on suspicion of treason, @ukrpravda_news reports. https://t.co/B0kOhWxMmI pic.twitter.com/pFWfXIEFzK — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 5, 2022

Breaking: Denis Kireev, a member of the Ukrainian negotiating team, was murdered in Kiev. This is a developing story out of Ukrainian media. He was suspected of “treason” — George Papadopoulos (@GeorgePapa19) March 5, 2022

The Ukrainian SBU liquidated a member of the Ukrainian negotiating group Denis Kireev. Kireev was killed during detention. This was reported by the Ukrainian MP Dubinsky. pic.twitter.com/V9PCnS5D5W — Maria Dubovikova (@politblogme) March 5, 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στο Twitter έχει αρχίσει να κυκλοφορεί φωτογραφία, όπου φέρεται να απεικονίζεται ο νεκρός Denis Kireev. Ωστόσο, η γνησιότητά της δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά και για αυτό δεν την δημοσιεύουμε.