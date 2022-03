Ο 66χρονος Μικαίλ Γουότφορντ βρέθηκε κρεμασμένος στην έπαυλη του στο Σαρέϊ στη νοτιοδυτική Αγγλία. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι αυτοκτόνησε, όμως άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον, αφήνουν να εννοηθεί ότι μόνο αυτοκτονία δεν είναι ο θάνατος του και εμπλέκουν τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οικογενειακός του φίλος δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Το μυαλό του είχε επηρεαστεί από τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ο χρόνος του θανάτου όμως και της εισβολής στην Ουκρανία, σίγουρα δεν είναι τυχαία».

Ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Ο θάνατός του προκαλεί ερωτήματα. Ειδικά μάλιστα μετά από τους άλλους ύποπτους θανάτους Ρώσων που έχουν υπάρξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι λογικό να υπάρχουν εικασίες».

Όπως αναφέρει το BBC αν και η επίσημη εκδοχή είναι η αυτοκτονία, η αστυνομία συνεχίζει να ερεύνά τον θάνατο του

Ο Μικαίλ ήταν 66 ετών. Γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και το επίθετο του δεν ήταν Γουότφορντ αλλά Τολστοσέγια. Έκανε λεφτά όπως τόσοι άλλοι μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ.

Photo of Mikhail Tolstosheya/Watford posted yesterday on his wife’s Instagram. He was found hanged today at home.https://t.co/eWxENsRqAt pic.twitter.com/OTcyJ8J95g

