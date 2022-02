«Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε», λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του την πέμπτη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία και λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα στη Λευκορωσία.

Στο μήνυμά του ο Ζελένσκι τονίζει ότι «ο καθένας μας είναι ένας πολεμιστής» για την Ουκρανία επιχειρώντας να εμψυχώσει παράλληλα τους συμπατριώτες του με τη φράση «ο καθένας μας θα κερδίσει».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε ότι απελευθερώνονται οι φυλακισμένοι με στρατιωτική εμπειρία που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να αμυνθεί. «Μια δύσκολη, αλλά απαραίτητη απόφαση για να υπερασπίσουμε τη χώρα», όπως είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε, επίσης, ότι συνολικά 16 είναι τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες, ενώ άλλα 45 είναι τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε, ακόμα, ότι είναι 4.500 οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη, πρώτη ημέρα της εισβολής, ενώ απευθυνόμενος στους Ρώσους στρατιώτες τους είπε «σώστε τις ζωές σας και φύγετε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από την ΕΕ να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ένωση με μια νέα, έκτακτη διαδικασία.

