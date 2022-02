Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους. Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης στο Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ αναφέρει ότι ελαφριά στρατιωτικά οχήματα των ρωσικών δυνάμεων «έχουν εισβάλει μέσα στην πόλη».

Την ίδια πληροφορία επιβεβαιώνουν και ουκρανικά μέσα, ενώ ο Independent αναφέρει ότι υπάρχουν σφοδρές μάχες μέσα στην πόλη.

⚡️Governor of Kharkiv reports that heavy fighting is taking place inside the city.

One RU vehicle out! Good job, Kharkiv! pic.twitter.com/crivP0pmEh

⚡️Russian troops have entered Kharkiv.

“There has been a breakthrough in light equipment including in the central part of the city,” Chairman of the Kharkiv Regional State Administration Oleg Sinegubov announced.

He urged local residents to remain in shelters.

