Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και είπε ότι προσεύχεται για τον ουκρανικό λαό, σε μια μεταστροφή της στάσης του από την περασμένη εβδομάδα όταν είχε επαινέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο συνέδριο των Συντηρητικών (CPAC) στη Φλόριντα, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις με τις οποίες θα αποκλειστούν ορισμένες ρωσικές τράπεζες από το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών SWIFT και θα περιοριστεί η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να στηρίξει το ρούβλι.

Πριν από λίγες ημέρες ο Τραμπ είχε προκαλέσει την αντίδραση στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όταν χαρακτήρισε τις ενέργειες του Πούτιν στην Ουκρανία «ιδιοφυείς» και «αρκετά έξυπνες».

Μιλώντας ενώπιον υποστηρικτών του στο CPAC, ο Τραμπ εξέφρασε συμπόνια για τους Ουκρανούς και αυτήν τη φορά επαίνεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλώντας τον «γενναίο» που παραμένει στο Κίεβο.

«Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι αποτρόπαιη. Προσευχόμαστε όλοι για τον υπερήφανο λαό της Ουκρανίας. Ο Θεός να τους ευλογεί όλους», δήλωσε ο Τραμπ.

Στην ομιλία του στο CPAC, το οποίο θεωρείται ως η μεγαλύτερη συγκέντρωση Συντηρητικών στον κόσμο, ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει «πυρά» κατά του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε την «αδυναμία» του για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

«Όπως καταλαβαίνουν όλοι, αυτή η φοβερή καταστροφή δεν θα είχε συμβεί ποτέ εάν οι εκλογές μας δεν ήταν νοθευμένες και εγώ ήμουν πρόεδρος», υποστήριξε ο Τραμπ, ενώ μία γυναίκα από το πλήθος φώναξε: «Εσύ είσαι ο πρόεδρος!».

Επικαλούμενος τη ρωσική εισβολή στη Γεωργία κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζορτζ Μπους του νεότερου και τη ρωσική εισβολή στην Κριμαία επί των ημερών του Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Είμαι ο μοναδικός πρόεδρος (των ΗΠΑ) στον 21ο αιώνα στη θητεία του οποίου η Ρωσία δεν εισέβαλε σε άλλη χώρα».

Αναφερόμενος σε παλαιότερα εγκωμιαστικά σχόλια που είχε κάνει για τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε πως είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ο Πούτιν είναι έξυπνος επειδή ξεγελούσε ξένους ηγέτες. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι ηγέτες μας είναι χαζοί, πολύ χαζοί», ισχυρίστηκε.

Donald Trump: «We’re praying for the proud people in Ukraine. God bless them all.»#DonaldTrump #Russia #CPAC2022 #CPACFlorida #CPAC #Trump #Ukraine

pic.twitter.com/dWKFXmLkva

— WORLD WAR 3 – RUSSIA VS UKRAINE #2022 (@ww3updatez) February 27, 2022