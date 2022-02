Νύχτα – εφιάλτη πέρασαν Κίεβο και Χάρκοβο στην Ουκρανία με τις αεροπορικές επιδρομές από τη μεριά των δυνάμεων της Ρωσίας να είναι συνεχείς. Ο πόλεμος συνεχίζεται για τέταρτη μέρα με τον ουκρανικό στρατό να αντιστέκεται, ενώ υπάρχουν απώλειες αμάχων, όπως των Ελλήνων ομογενών σε χωριά στην ανατολική Ουκρανία.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο.

«Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.



Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

❗️ A massive explosion in #Kyiv

It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022