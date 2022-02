Η κρισιμότερη νύχτα από την έναρξη του πολέμου στο Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αλλά και το CNN καταγράφονται οι πιο ισχυρές εκρήξεις 20 χιλιόμετρα έξω από την Ουκρανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι πήραν φωτιά δεξαμενές καυσίμων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή.

❗️ A massive explosion in #Kyiv

It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022