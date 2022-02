Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί σοκ και ξεδιπλώνει μέσα στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που διαρκεί όλη τη φρίκη του πολέμου.

«Δεν στοχεύουμε πολίτες»

Ανοιχτός ορίζοντας από το παράθυρο σπιτιού, η ξαφνική εμφάνιση πολεμικού αεροσκάφους, ο βομβαρδισμός, το τρόμος και το κλάμα του μωρού…

«Πούτιν: Δεν στοχεύουμε πολίτες στην Ουκρανία, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν» γράφει ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο και προσθέτει: «η ανθρωπιά σου… Πούτιν».

Αξιοθέατο οι… πύραυλοι

Σε άλλα βίντεο, άνθρωποι βιντεοσκοπούν τους πυραύλους που περνούν πάνω από τα κεφάλια τους.

Gomel, #Belarus (very close to #Chernobyl and to the Ukrainian border) sent me this video earlier today. From the town where she lives, Russia is bombing #Ukraine. #NoMoreWars #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/F98Utb8yZV — Political Gamer (@PoliticalGame11) February 24, 2022

Winged missiles from the Mogilev area Belarus towards Ukraine .#Belarus #Ukraine pic.twitter.com/otBMFh6nl6 — The RAGE X (@theragex) February 24, 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Ο πόλεμος μόλις άρχισε»:

❗️THE WAR HAS BEGUN. All cities of Ukraine are under a powerful missile strike! Video shelling of civilian homes by a Russian fighter jet #RussiaUkraineConflict #Chernobyl #BREAKING #Belarus #CNN #Donestk pic.twitter.com/3VHFl03lpY — Vivacious Dispatch (@SumitKu16707550) February 25, 2022

Ρώσοι στρατιώτες νεκροί μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την Ουκρανία: