Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην πόλη του Κιέβου ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπλήρωσε ένα 24χρονο.

Ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν θέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με την κατάρριψη -όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται ουκρανοί αξιωματούχοι- ενός ρωσικού αεροσκάφους, στην πόλη του Κιέβου.

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X

— OSINTdefender (@sentdefender) February 25, 2022