Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις ραγδαίες εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την απόφαση του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, για στρατιωτική εισβολή στη χώρα.

Έως αργά το βράδυ της Πέμπτης, μαίνονταν αιματηρές μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, ακόμη και σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Κίεβο, την ώρα που η Δύση επικεντρώνεται στο οικονομικό πεδίο σε μια προσπάθεια να πλήξει τη ρωσική οικονομία.

Η πρώτη μέρα της εισβολής θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη από την πλευρά των Ρώσων, οι οποίοι σε λιγότερο από 24 ώρες, έχουν εξασφαλίσει θέσεις «κλειδιά», σφυροκοπώντας -από ξηρά, αέρα και θάλασσα- την Ουκρανία από τρεις πλευρές, βόρεια, ανατολικά και νότια. Το χειρότερο σενάριο, δηλαδή, που φοβόταν η Δύση και η Ουκρανία έγινε πραγματικότητα.

Τα μέτωπα στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα είναι αυτό του Κιέβου, με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να προβάλουν σθεναρή αντίσταση, καθώς και νότια στη Μαριούπολη, όπου σημειώνονται σφοδρές εκρήξεις.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν στο να αποκλείσουν το Κίεβο, δημιουργώντας παράλληλα έναν διάδρομο προς τα νότια παράλια, ο οποίος να οδηγεί στη χερσόνησο της Κριμαίας και την περιοχή Transdniestria της Μολδαβίας.

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE LATEST: https://t.co/b3pSvr43St • Russia bombards Ukraine by air, land, and sea • Chernobyl power plant captured by Russian forces • Biden announces new sanctions targeting Russia and mobilization of more troops to Germany • Kiev under curfew pic.twitter.com/W9tsOJMY4j — NBC News (@NBCNews) February 24, 2022

Iσχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

Μετά τα πρώτα πυρά από τη Ρωσία, το πρωί της Πέμπτης, η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο, την Οδησσό και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Οι δυνάμεις του Πούτιν κατέλαβαν γρήγορα το διεθνές αεροδρόμιο του Hostomel, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο, και κατευθύνονταν προς το Κίεβο, όπου ακούγονται διαρκώς εκρήξεις.

«Μεγάλη έκρηξη από την κατεύθυνση του αεροδρομίου Hostomel, μόλις τώρα. Μεγαλύτερη από τις προηγούμενες» έγραψε η δημοσιογράφος Lytvynenko. Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη.

Big explosion from direction of Hostomel airport just now. Bigger than previous ones. One explosion, not several. — Jane Lytvynenko (@JaneLytv) February 24, 2022

Την ίδια στιγμή, σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το αεροδρόμιο του Hostomel, σημειώνοντας πως οι μάχες συνεχίζονται.

BREAKING: An adviser to the president has clarified his previous remarks about who controls a key airfield north-west of Kyiv, @Reuters says.

The adviser is now saying that fighting is still going on between Ukrainian forces and Russian troops for control of Hostomel Airfield — Deborah Haynes (@haynesdeborah) February 24, 2022

Εκρήξεις στη Μαριούπολη

Στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν από το πρωί της Πέμπτης ότι ακούγονταν πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Η πόλη της Μαριούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική Θάλασσα, δεχόταν μέχρι το βράδυ σφοδρά πυρά με αναφορές για εκατοντάδες εκρήξεις.

Η κατάληψη της Μαριούπολης θα βοηθούσε τη Ρωσία να εξασφαλίσει μια άμεση χερσαία οδό προς την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

The Ukrainian city of Mariupol is under heavy fire with reports of hundreds of explosions. The city is one of the biggest Ukrainian ports on the Azov Sea.

Taking Mariupol would help Russia secure a direct land route to Crimea, the Ukrainian peninsula annexed by Russia in 2014. — KyivPost (@KyivPost) February 24, 2022

Κατάληψη του Τσερνόμπιλ

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμει κατέλαβαν τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ, δήλωσε σύμβουλος του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «αδύνατον να πούμε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές», ενώ τόνισε πως πρόκειται για «μία από τις πιο σοβαρές απειλές στην Ευρώπη σήμερα».

Επιπλέον, ανέφερε ότι κατελήφθη το αεροδρόμιο του Χοστόμελ από ρωσικές δυνάμεις.

Το ρωσικό σχέδιο προβλέπει την περικύκλωση του ουκρανικού στρατού στα ανατολικά

Τα στρατιωτικά πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαν ως στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για την εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων, ώστε να περικυκλωθεί ο ουκρανικός στρατός που έχει συγκεντρωθεί στα ανατολικά της χώρας, δηλώνουν εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για μια επίθεση που στοχεύει όλο το ουκρανικό έδαφος» σχολίασε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Αφού συγκέντρωσε 150.000-200.000 στρατιώτες γύρω από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης, κατά κύριο λόγο με αεροπορικά πλήγματα. Η Μόσχα, που διαθέτει συντριπτική δύναμη πυρός σε σύγκριση με την Ουκρανία, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταστρέψει 74 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και 11 αεροδρόμια, καθώς και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

«Οι Ρώσοι ξεκίνησαν μια φάση προετοιμασίας του πεδίου της μάχης, τη λεγόμενη διαμόρφωση: εξουδετέρωση όλων των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, των αεροπορικών βάσεων, καταστολή των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου» τονισε υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει η χερσαία επέμβαση από τη Λευκορωσία, την Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία. «Οι Ρώσοι ξεκινούν για να κατακτήσουν όλη την Ουκρανία» εκτίμησε.

«Παρακολουθούμε προς το παρόν μια ταχεία στρατιωτική εκστρατεία με στόχο την περικύκλωση και την καταστροφή των ουκρανικών δυνάμεων, μέσω πολλών, ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπολύθηκαν τη νύχτα» από τον βορρά, τα ανατολικά και τον νότο, σχολίασε ο Φραντς-Στέφαν Γκάντι, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS). «Η Ρωσία θα επιδιώξει να τελειώσει γρήγορα τη σύγκρουση» πρόσθεσε.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με τις υποτιθέμενες δημοκρατίες (σ.σ. του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ), στα χαρακώματα», παρατήρησε ο Φρανσουά Εσμπούρ, ειδικός σύμβουλος στο Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας (FRS) του Παρισιού. «Όμως τα ρωσικά τεθωρακισμένα φαίνεται ότι θέλουν να περικυκλώσουν το Ντονμπάς από τα δυτικά, ερχόμενα από τον βορρά».

Παράλληλα, «ξεκινώντας από την Κριμαία, θα προσπαθήσουν να απομονώσουν τον ουκρανικό στρατό απέναντι από το Ντονμπάς, για να τον εξουδετερώσουν και να τον αναγκάσουν να παραδοθεί» πρόσθεσε.

«Το ΝΑΤΟ δεν έχει στρατεύματα στην Ουκρανία και δεν έχει κανένα σχέδιο και καμία πρόθεση να αναπτύξει στρατό σε αυτήν τη χώρα» επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέχεια του διαγγέλματος του Τζο Μπάιντεν όπου διαμήνυσε ότι δεν θα εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Κρεμλίνο: Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε παράδοση του Κιέβου

Η Μόσχα, από την πλευρά της, είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί όρους παράδοσης του Κιέβου δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο ρώσος πρόεδρος έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε συζητήσεις με τον ουκρανό ομόλογό του, με επίκεντρο την εξασφάλιση ότι η Ουκρανία θα παραμείνει «ουδέτερο καθεστώς» και υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχουν όπλα στο έδαφός της.

Αυτοί είναι όροι που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα επέτρεπαν την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας και θα εξαλείψουν αυτό που η Ρωσία θεωρεί επί του παρόντος ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους και του λαού της.

«Ο πρόεδρος διατύπωσε το όραμά του για το τι θα περιμέναμε από την Ουκρανία προκειμένου να επιλυθούν τα λεγόμενα προβλήματα της «κόκκινης γραμμής». Αυτά είναι «ουδέτερο καθεστώς» και άρνηση ανάπτυξης όπλων» διευκρίνισε ο Πεσκόφ.