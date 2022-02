Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία λεπτά στην πόλη του Κιέβου όπου ηχούν σειρήνες υπό το φόβο αεροπορικής επιδρομής.

Σύμφωνα με το CNN, η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής.

Όλοι οι κάτοικοι καλούνται να αναζητήσουν υπόγεια καταφύγια, ενώ σειρήνες ακούγονται σε όλο το Κίεβο.

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πόλη του Κιέβου έχουν κληθεί να μεταφερθούν στις πρεσβείες τους και στη συνέχεια θα εγκαταλείψουν την πόλη.

Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή, η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία από τρεις πλευρές -βορρά, νότο και ανατολή- ενώ τις τελευταίες ώρες δυνάμεις της Μόσχας επιχειρούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο Αντόνοβ (γνωστό και ως Χοστόμελ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, μέρος της οποίας έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Η μεγάλη επιχείρηση των ρωσικών στρατευμάτων σε περιοχές πολύ κοντά στο Κίεβο, βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις στοχεύσεις της Ρωσίας. Άγνωστα παραμένουν, ωστόσο, τα σχέδια αναφορικά με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αν επρόκειτο να τον συλλάβουν καταλαμβάνοντας το Κίεβο.

Video footage verified by The New York Times captures the most intense fighting seen so far near Ukraine’s capital, Kyiv. It shows Russian helicopters attacking an airport, and appears to show at least one being shot down.https://t.co/OdphCXewKl

— The New York Times (@nytimes) February 24, 2022