Ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις εικόνες που έρχονται από το Κίεβο, τη Μαριούπολη, την Οδησσό, πολλές περιοχές του Ντονμπάς να είναι σοκαριστικές.

Από το πρωί της Πέμπτης ακούγονται εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη Μαριούπολη, ενώ οι σειρήνες ηχούν εκκωφαντικά στο Κίεβο από όπου χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν με τα αυτοκίνητά τους, αν και ο δήμαρχος της πόλης ζήτησε να μείνουν στα σπίτια τους όπου εκεί είναι πιο ασφαλείς.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Explosions heard in the distance before sunrise in Kyiv, Ukraine.

. @IanPannell says he heard the «distinct sound of explosions on the horizon here in Kyiv.» https://t.co/Hq3CVT4l2t pic.twitter.com/QCpKoReeSy

Putin announces Russian military operation in Ukraine with explosions heard in Kyiv and other parts of the country.

Weeks of diplomacy to avert war and sanctions on Russia failed to deter Putin, who has massed over 150,000 troops on the Ukraine borderhttps://t.co/3wSRY3JBMF pic.twitter.com/qCOb80zkG3

— AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022