Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του (φωτογραφία, επάνω) ότι ενέκρινε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Σημείωσε ότι στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας. Εξήγησε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία.

So world war 3 has started, and guess who are affected by this??, THE INNOCENT CIVILIANS#Russia #Ukraine pic.twitter.com/UFIw2RAvXS#RussiaUkraineConflict

