Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Αντονι Μπλίνκεν (επάνω, φωτογραφία αρχείου Reuters/Carolyn Kaster) δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι αναμένει η Ρωσία να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία προτού τελειώσει η νύχτα, πρόσθεσε πάντως πως εξακολουθεί να θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα να «αποτραπεί μείζων επίθεση».

Ο κ. Μπλίνκεν είπε πως όλα τα απαιτούμενα μέσα «μοιάζουν» πλέον να βρίσκονται εκεί όπου απαιτείται «προκειμένου η Ρωσία να εμπλακεί σε μείζονα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας» κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο, προσθέτοντας πως δεν είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος για την ώρα ή την τοποθεσία όπου θα εκτυλιχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Secretary of State Antony Blinken says he believes there is “still an opportunity to avert a major aggression” against Ukraine.

He later tells @LesterHoltNBC: "If Russia continues to escalate, so will we."

