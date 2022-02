Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε να συγκληθεί κατεπειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την έκκληση από μέρους των φιλορώσων αυτονομιστών που έχουν στα χέρια τους τμήματα του Ντονμπάς προς τη Ρωσία να τους παράσχει στρατιωτική βοήθεια.

«Η Ουκρανία ζήτησε να συγκληθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω του αιτήματος των ρωσικών κατοχικών κυβερνήσεων στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ προς τη Ρωσία να τους παράσχει στρατιωτική βοήθεια, που αποτελεί περαιτέρω κλιμάκωση» της κρίσης, ανέφερε ο ουκρανός ΥΠΕΞ μέσω Twitter.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.

