Τη βοήθεια του ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να αποκρούσουν τις «επιθέσεις» του ουκρανικού στρατού ζήτησαν οι «ηγέτες» των δύο αποσχισθεισών περιοχών, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Το αίτημα αυτό, το οποίο μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ίσως αποτελέσει προάγγελο βίαιων εξελίξεων, καθώς η Μόσχα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως πρόφαση για εισβολή στην Ουκρανία, την ώρα που οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι ο Πούτιν είναι «πανέτοιμος» για μεγάλης κλίμακας επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο «ηγέτες» ζητούν από τον Πούτιν «να βοηθήσει στην απόκρουση της επιθετικότητας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας προκειμένου να αποφευχθούν θύματα αμάχων και να αποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή» στο Ντονμπάς.

«Στις εκκλήσεις τους» σύμφωνα με τον Πεσκόφ «αναφέρουν ότι λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και των απειλών του Κιέβου, οι πολίτες των δημοκρατιών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

«Το καθεστώς του Κιέβου είναι προσανατολίζεται στην επίλυση της σύγκρουσης με τη βία» προστίθεται.

Not good. Donetsk and Luhansk puppet leaders have sent requests to Putin «to assist in repelling aggression from the Armed Forces of Ukraine in order to avoid civilian casualties and prevent a humanitarian catastrophe» in the Donbas. Photos from the Kremlin via TASS news agency. pic.twitter.com/s35kYgYBcE

⚡️The Kremlin says the DNR and LNR have asked Putin to “help beat back the aggression of the Ukrainian armed forces to avoid victims among the civilian population and a humanitarian catastrophe in the Donbas”, per Russian wires.

This could be it.

— max seddon (@maxseddon) February 23, 2022