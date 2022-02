Σχολιάζοντας τη -βασανιστική για τον επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών Σεργκέι Ναρίσκιν- σύσκεψη της Δευτέρας, η οποία έφερε στην επιφάνεια την απόλυτη μοναξιά ενός ηγέτη που παίρνει αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης, διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα από τα «γεράκια» της ρωσικής κυβερνητικής μηχανής που είναι μάλιστα γνωστός για τις σκληρές αντιδυτικές θέσεις του.

Άλλωστε, το σύνολο των συμμετασχόντων στη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανήκουν στον σχετικά στενό κύκλο στελεχών που έχουν «πρόσβαση στο αυτί» του Πούτιν.

Και όμως, παρά την ισχυρή θεσμική του οντότητα, ο Ναρίσκιν βρέθηκε στην πολύ δύσκολη να διαβεβαιώνει τον ρώσο πρόεδρο για τις προθέσεις του έναντι της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των αυτονομιστικών περιοχών, με διατυπώσεις που δεν φάνηκε να ενθουσιάζουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όσο και αν προσπάθησε να «σώσει» την κατάσταση σχετικά με τον χειρισμό της Ρωσίας στην Ουκρανική Κρίση, το κακό είχε ήδη γίνει και τα διεθνή ΜΜΕ στάθηκαν στο ωμό «μπούλινγκ» του ρώσου προέδρου στον νο1 πράκτορα της χώρας.

Since I haven’t found an English version online, I’ve added subtitles to Putin’s humiliation of his spy chief during today’s grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK

— Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022