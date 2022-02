Με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσόφιλων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μπαίνουμε πλέον σε φάση οξυμένης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε γεωπολιτικά μπλοκ, που εκ των πραγμάτων εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους συνολικής ανάφλεξης, εκτός και εάν κυριαρχήσει μια σύγχρονη εκδοχή «ειρηνικής συνύπαρξης» (φωτογραφία, επάνω, Reuters/Gleb Garanich).

Υπό τον ήχο νέων εκρήξεων στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απηύθυνε χθες Δευτέρα τηλεοπτικό διάγγελμα κατά το οποίο ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κίνηση που έρχεται πιθανώς ως προοίμιο εισβολής.

Στην έναρξη του διαγγέλματος, ο Πούτιν – αφού έκανε λόγο για πολύ έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Ντονμπάς, εμμένοντας στα περί «γενοκτονίας» – χαρακτήρισε την Ουκρανία «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας μας».

«Η Ανατολική Ουκρανία είναι αρχαία ρωσική γη» είπε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως «η μοντέρνα Ουκρανία είναι δημιούργημα της κομμουνιστικής Ρωσίας.

Η κίνηση του προέδρου της Ρωσίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να την κρίνει «ασύμβατη με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία ουκρανικών αυτονομιστικών εδαφών «αποτελεί παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας» τόνισε ο κ. Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Για «παρανοϊκούς» προβληματισμούς του Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο η γαλλική προεδρία που διέκρινε «κάποιου είδους ιδεολογική παρεκτροπή» του, τονίζοντας ότι «δεν τήρησε τον λόγο που έδωσε» στον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, η γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν «αναλογικές» κυρώσεις σε βάρος ρωσικών νομικών και φυσικών προσώπων.

«Ο κατάλογος βρίσκεται υπό κατάρτιση, θα βάλουμε στο στόχαστρο ορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων στο Ντονμπάς (σ.σ. στην ανατολική Ουκρανία) που συνδέονται άμεσα με τα ρωσικά συμφέροντα και θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις της επικαιρότητας», ανακοίνωσε το Παρίσι, διευκρινίζοντας ότι οι κυρώσεις των Βρυξελλών θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από σήμερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύθηκε κάθε εμπορική συναλλαγή και κάθε επένδυση φυσικών ή νομικών προσώπων της χώρας του στις δύο αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας που αναγνωρίστηκαν επίσημα από τη Ρωσία χθες Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Επισημάνθηκε, ωστόσο, από αξιωματούχο της αμερικανικής προεδρίας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα «μελετήσει» τις προσεχείς στρατιωτικές κινήσεις της Ρωσίας προτού επιβάλει νέα μέτρα αντιποίνων σε βάρος της Μόσχας.

Η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειές της «όσο τα ρωσικά άρματα μάχης δεν βρίσκονται σε κίνηση», είπε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, αρνούμενος να πει ρητά ποιοι στρατιωτικοί ελιγμοί θα θεωρηθούν ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, επίσης, ανακοίνωσε τη συνεδρίαση σήμερα Τρίτη το πρωί του συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων COBRA για να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκειά της αναμένεται να εγκριθεί η επιβολή «μεγάλου πακέτου κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας μετά την αναγνώριση από τον Πούτιν της ανεξαρτησίας των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή ξεκινούσε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος κυρίως των δυτικών κρατών-μελών του με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την απόφαση Πούτιν.

Το αίτημα υπέβαλαν, βασιζόμενες σε επιστολή της Ουκρανίας προς τον Οργανισμό, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Αλβανία, ενώ το προσυπέγραψε επίσης το Μεξικό, σύμφωνα με ίδιες διπλωματικές πηγές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε διάγγελμα στο ουκρανικό έθνος, καταγγέλλοντας την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Ουκρανίας.

«Αναμένουμε από τους εταίρους μας βήματα ξεκάθαρης και αποτελεσματικής υποστήριξης», τόνισε στο διάγγελμά του.

«Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τώρα ποιος είναι αληθινός φίλος μας», πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Από την άλλη, αφού υπέγραψε τα διατάγματα για την αναγνώριση των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μεταβούν σε αυτονομιστικά εδάφη για «ειρηνευτικές αποστολές».

#BREAKING: Russian military begins moving into the breakaway regions of eastern Ukraine, which is already controlled by Russian backed forces. Moscow recognized the area as independent states. Russia claims the troops are there for peacekeeping purposes.pic.twitter.com/qIofbeTKUL

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 21, 2022