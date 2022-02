Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέρριψαν «ισραηλινούς» πυραύλους πάνω από τη Δαμασκό, μεταδίδει η συριακή κρατική τηλεόραση.

Ισχυρές εκρήξεις

Ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik μεταδίδει πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη συριακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα, στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενους πυραύλους.

Μέσω Twitter, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προσπαθεί να εξακριβώσει εάν όντως βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια επίθεση.

Red Alert sirens in Umm al-Fahm likely triggered by anti-aircraft missile(s) after Israeli airstrikes in #Syria. #Israel pic.twitter.com/ItzLo1GRt3 — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 8, 2022

Εκρηξη πυραύλων

Αργότερα, ενημέρωσε ότι συριακοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι εξερράγησαν στον αέρα, στοιχείο που πιθανόν εξηγεί την ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης στην Ουμ ελ Φαχμ, 80 χλμ. βόρεια της Ιερουσαλήμ, και στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Sirens sounded a short while ago in Umm Al-Fahm and the area of Samaria after an anti-aircraft missile was launched from Syria and exploded mid-air. No interception was performed. — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2022

«Σε απάντηση στον αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Συρία νωρίτερα απόψε, μόλις χτυπήσαμε στόχους πυραύλων εδάφους-αέρος στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων ραντάρ και αντιαεροπορικών συστοιχιών», ανακοίνωσε, επίσης μέσω Twitter, ο ισραηλινός στρατός.