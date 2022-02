«Χθες το βράδυ, υπό την καθοδήγησή μου, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν με επιτυχία μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Χάρη στη γενναιότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, απομακρύναμε από το πεδίο της μάχης τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – τον ηγέτη του ISIS», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο twitter.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022