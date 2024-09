Σερίφης σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά) τέθηκε υπό κράτηση χθες Πέμπτη, αφού πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο Σον Στάινς, ο σερίφης της κομητείας Λέτσερ, 43 ετών, τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να υπάρξει κάποιο περαιτέρω επεισόδιο στο δικαστήριο όπου ο περιφερειακός δικαστής Κέβιν Μάλινς, 54 ετών, έπεσε νεκρός από σφαίρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας.

Ο Στάινς κατηγορείται για φόνο, ενώ η αστυνομία δεν έδωσε κάποιο κίνητρο. H New York Post αναφέρει ότι o σερίφης κατηγορείται για φόνο, αφού φέρεται να πυροβόλησε τον δικαστή έπειτα από διαφωνία μέσα στο δικαστήριο στο Γουάιτσβιλ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κεντάκι, Λόρενς Βανμίτερ, δήλωσε «σοκαρισμένος από αυτή την πράξη βίας» και ότι οι υπάλληλοι του δικαστηρίου είναι «συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση». Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία στην περιοχή να εκκενωθούν και να κλείσουν.

«Υπάρχει υπερβολικά πολλή βία σ’ αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι πως θα βρούμε δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο», σχολίασε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, μέσω X. Ο 54χρονος Κέβιν Μάλινς πυροβολήθηκε πολλές φορές μέχρι να πέσει νεκρός.

Sadly, I have been informed that a district judge in Letcher County was shot and killed in his chambers this afternoon.

There is far too much violence in this world, and I pray there is a path to a better tomorrow. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 19, 2024