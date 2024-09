Άνδρας με παλαιστινιακή κονκάρδα πυροβολήθηκε από βετεράνο του στρατού στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Νιούτον της Μασαχουσέτης την Πέμπτη το απόγευμα.

Το Daily Wire έχει δημοσιεύσει βίντεο από το αιματηρό περιστατικό και περιγράφει τι συνέβη σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Κάσι Ακίβα.

Περίπου δέκα φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές βρίσκονταν στη μια πλευρά του δρόμου, όταν ο άνδρας με την παλαιστινιακή κονκάρδα και μια χειρουργική μάσκα περασμένη στον λαιμό του άρχισε να τους φωνάζει και να τους κατηγορεί ότι είναι «άρρωστοι» και ότι στηρίζουν «τη γενοκτονία στη Γάζα».

Ξαφνικά και ενώ έχει προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση, ο άνδρας με την κονκάρδα περνάει τον δρόμο και πέφτει πάνω στον Σκοτ Χέιζ, 47 ετών, βετεράνο του πολέμου στο Ιράκ σαν να ήταν παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Οι δυο τους γίνονται ένα κουβάρι, ενώ άλλοι φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές κλωτσούν τον άνδρα με την παλαιστινιακή κονκάρδα στο στήθος και το κεφάλι.

BREAKING: Anti-Israel man shot in stomach after charging through traffic to tackle a man at a pro-Israel demonstration outside Boston in Newton, Massachusetts.

Τότε ο Χέιζ έριξε με όπλο στο στομάχι του άνδρα που πάλευε μαζί του. Ο Χέιζ στη συνέχεια άφησε το όπλο, την ώρα που άλλοι επιχειρούσαν να τους χωρίσουν.

Μετά τη συμπλοκή, ο βετεράνος του στρατού είπε στους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, ενώ πλησίασε για να βοηθήσει τον άνδρα που δέχτηκε το χτύπημά του, ανησυχώντας προφανώς για το τι του είχε προκαλέσει.

Και η συγκεκριμένη στιγμή έχει καταγραφεί:

In a second video, the veteran is seen giving medical care to the man who tackled him until first responders arrived.

pic.twitter.com/bWBkiQBkV0

— Kassy Akiva (@KassyAkiva) September 13, 2024