Ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο κύριος ύποπτος για τις ισλαμιστικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 που στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους στο Παρίσι, υποστήριξε σήμερα στο δικαστήριο πως δεν σκότωσε ούτε τραυμάτισε κάποιον.

«Δεν σκότωσα κανέναν και δεν τραυμάτισα κανέναν. Ούτε γρατζουνιά δεν έκανα. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης δεν έχουν σταματήσει να με συκοφαντούν», είπε σε μια αυθόρμητη δήλωσή του ενώπιον του δικαστηρίου, πέντε μήνες μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

