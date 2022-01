Ο Νορντίν Άμραμπατ ήρθε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, έχοντας περάσει από πολλές ομάδες στην καριέρα του, όμως ο μικρός αδελφός του, Σοφιάν, ετοιμάζεται να παίξει στο κορυφαίο κατά πολλούς πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Η Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε τον φέρνει στο «Νησί», έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα στο deal υπάρχει όρος για οψιόν αγοράς, με τα «Σπιρούνια» να πρέπει να καταβάλουν 15 εκατ. ευρώ προκειμένου να τον αγοράσουν από τους «Βιόλα».

Ο Άμραμπατ δίνεται δανεικός τη στιγμή που ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι μαι «ανάσα» από τη Γιουβέντους και δέχεται απειλές από τους οπαδούς.

