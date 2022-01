Η αστυνομία της Γκάνας ανέφερε σήμερα Πέμπτη πως μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσωρυχείο Chirano συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Άγνωστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή, που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

BREAKING: Truck carrying explosive materials ignites in southwest Ghana, destroying buildings and killing many people pic.twitter.com/7lYgHMvM4Q

Οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή για την ασφάλειά τους, ενώ επί τόπου έσπευσαν συνεργεία διάσωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Μπογκοσό και Μπαουντί στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έπειτα από αίτημα των αρχών, σε κοινότητες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον τόπο της έκρηξης, άνοιξαν σχολεία και εκκλησίες για να δεχθούν επιζώντες.

Gas explosion occurred today, somewhere in Ghana (Bogoso).

Killed and leave many injured.#SadWorld 😬🤕🙄 pic.twitter.com/CWDm3PKdQy

