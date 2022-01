Κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας ύστερα από δραστηριότητα ηφαιστείου στην Τόνγκα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η απειλή για τσουνάμι συνεχίζεται και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο της θάλασσας καθώς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν κινδύνους κατά μήκος παράκτιων περιοχών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κέντρο. Σε περιοχές έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία.

Η οκτάλεπτη έκρηξη ήταν τόσο βίαιη που μπορούσε να ακουστεί ως «δυνατός ήχος βροντής» στα Φίτζι, σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 χιλιομέτρων, δήλωσαν αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα Σούβα.

Τα σύννεφα αερίου, καπνού και τέφρας που ξεχύθηκαν από το ηφαίστειο έφτασαν 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) στον ουρανό, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία της Τόνγκα.

Οι αρχές στην Τόνγκα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύστερα από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Η έκρηξη του Σαββάτου (τοπική ώρα) είναι η τελευταία από μια σειρά εκρήξεων στο ηφαίστειο Χούνγκα Χαπάι.

Στη Νέα Ζηλανδία, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για αύξηση της στάθμης της θάλασσας λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στην Τόνγκα. Η εθνική επιτροπή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων προειδοποίησε ότι σε ορισμένα τμήματα της Νέας Ζηλανδίας μπορεί να καταγραφούν ισχυρά και ασυνήθιστα ρεύματα καθώς και απρόβλεπτα κύματα στις ακτές, ενώ υπάρχουν αναφορές από κατοίκους ότι ακούν δυνατούς κρότους.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8

So my dads from Eua and this is where the wharf is out front and luckily my dad lives right up on the hill just behind all of these guys . Man honestly watching this vid its so sad 😞 prayers for Tonga 🇹🇴. #Tonga 🇹🇴 pic.twitter.com/PkFMeJLllP

— Big Poppa (@Biggieology) January 15, 2022