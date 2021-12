Τοξικό νέφος που έχει σχηματιστεί εξαιτίας της έκρηξης ηφαιστείου στα νησιά Τόνγκα ενδέχεται να προκαλέσει όξινη βροχή σε όλο το βασίλειο του Ειρηνικού Ωκεανού, που απειλεί να δηλητηριάσει το πόσιμο νερό και να προκαλέσει βλάβες στο δέρμα και στα μάτια των κατοίκων, προειδοποίησαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

The Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano erupted in #Tonga, dangerously exposing the people to acid rain. https://t.co/g5D26wfbbr

