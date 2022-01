Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη στην περιοχή της Τόνγκα, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός για τον Ειρηνικό.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ συναγερμός έχει σημάνει και στη Νέα Ζηλανδία, που έχουν, επίσης, εκδώσει ανάλογη προειδοποίηση στους πολίτες της.

Αυτή η έκρηξη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν.

